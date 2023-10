Faut-il laver ses draps chaque semaine ou tous les 15 jours ?

Avec l'âge, le sommeil peut devenir plus fragile. Mais il existe des solutions pour retrouver des nuits de qualité (photo d'illustration).

Il est important de laver ses draps et sa housse de couette régulièrement. Mais à quelle fréquence faut-il le faire ? Dans l'idéal, une fois par semaine. A fortiori si l'on dort nu ou avec un animal de compagnie. En revanche, si l'on a l'habitude de se laver avant de se coucher, il est possible d'attendre toutes les deux semaines.



La fréquence est plus rapide concernant les taies d'oreillers car le cuir chevelu transpire beaucoup. À laver une fois par semaine. Concernant les draps, privilégier une température élevée pour éliminer toute les saletés, notamment les acariens qui meurent à partir de 56 degrés. Un lavage à 60 degrés est donc idéal.

Enfin, il convient aussi de ne pas négliger le séchage. De préférence à l'extérieur. Et de ne pas laisser les affaires attendre trop longtemps dans le tambour de la machine à laver. Sans oublier d'aérer quotidiennement, chaque matin, en laissant le lit défait.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info