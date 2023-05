Comment chouchouter sa prostate ?

Ce matin, on va voir comment prendre soin d’un organe masculin, la prostate. La prostate, c’est une glande très intime qui sert à la reproduction. Elle fabrique le liquide constituant le sperme. Elle se situe à la sortie de la vessie. Elle est traversée de haut en bas par l’urètre, le canal qui permet d’évacuer l’urine et qui assure aussi le passage du sperme.

La prostate n’est pas très grosse. Elle pèse à peu près 20 grammes, elle a la taille d’une châtaigne, sauf qu’en vieillissant, elle a tendance à grossir, surtout à partir de 40-45 ans. Après 50 ans, cela devient fréquent. On parle d’adénome ou d’hypertrophie bénigne de la prostate. Bénigne car ce n’est pas cancéreux.

Les hommes ne ressentent pas toujours quelque chose quand leur prostate est trop grosse. Ce n’est pas systématique. A peine un tiers des hommes de plus de 50 ans présentent des symptômes. Les troubles sont urinaires. Selon l’endroit où la prostate prend du volume, cela peut exercer une pression sur l’urètre et irriter la vessie.

Le signe d’alerte le plus précoce, c’est de se lever plus d’une fois la nuit pour aller uriner. Le besoin d’uriner est plus fréquent, les envies peuvent également être plus pressantes. Un autre signe, c’est d’avoir du mal à uriner. La prostate compresse le canal de l’urètre qui permet l’évacuation de l’urine et gêne la vidange de la vessie. Le jet d’urine est affaibli et saccadé, il faut pousser pour uriner.

Dans ce cas, le médecin à consulter est l’urologue. Sinon, en l’absence de symptômes, cette affection ne nécessite pas de traitement.

Les facteurs : l'âge et le mode de vie

On sait pourquoi certaines prostates vont grossir plus que d’autres. On peut donner des conseils pour éviter ou atténuer les symptômes. On a parlé de l’âge. En vieillissant, la prostate grossit, c’est quasiment inéluctable. Chez presque tous les hommes de plus de 70 ans, la prostate aura pris du volume.

Le mode de vie semble aussi compter. Il pourrait y avoir un lien entre l’embonpoint au niveau du ventre, l’inactivité physique et les symptômes liés à l’hypertrophie de la prostate. Une étude a montré que marcher trois heures par semaine réduit le risque. A l’inverse, les hommes qui passent au moins 40 heures par semaine à regarder la télé ou à jouer à des jeux vidéo, sont deux fois plus susceptibles de développer des symptômes.

Côté alimentation, il est recommandé en cas de troubles de limiter le café et l’alcool car ils peuvent stimuler l’envie d’uriner. Et comme la constipation peut favoriser les symptômes urinaires, en faisant pression sur la vessie, il est conseillé de manger suffisamment de fruits et de légumes pour avoir un bon apport en fibres.

Du côté de l’alimentation, d’autres choses permettent de garder une prostate en bonne santé. Selon le Dr Karim Ferhi que j’ai interviewé, chirurgien-urologue et co-auteur de Je gâte ma prostate, on peut encourager les hommes à adopter un régime méditerranéen. Il s’agit d’une alimentation pas trop calorique, riche en fruits et légumes, en légumes secs, en poisson, en huile d’olive, modérée en produits laitiers, et pauvre en viandes, en aliments sucrés et ultratransformés.

Certains aliments semblent protéger contre le cancer de la prostate. Il s’agit de la tomate cuite, riche en lycopène, du soja, des choux, du jus de grenade (sans sucre ajouté), et du thé vert, mais la confirmation de leur influence nécessite encore plus d’études.

