Victime de son succès, le traitement sera finalement réservé aux maternités. Le Beyfortus, un tout nouveau traitement préventif qui permet d'immuniser les bébés contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite - ne sera pas en vente libre. D'après le ministère de la Santé, la version du traitement destinée aux plus petits nourrissons sera disponible uniquement dans les maternités.

Le ministère "adapte sa stratégie afin de protéger en priorité les enfants les plus à risque d'être hospitalisés", a-t-il déclaré dans un communiqué, expliquant sa décision par la forte demande rencontrée par ce traitement depuis le début d'une vaste campagne d'immunisation mi-septembre. Beyfortus, développé par le groupe Sanofi, est un traitement doit permettre d'éviter aux bébés d'être infectés par le virus respiratoire syncytial (VRS). Il s'agit du principal responsable de la bronchiolite.



Pour rappel, cette maladie se traduit par des difficultés respiratoires. Elle est, en général, sans gravité mais peut se compliquer et déboucher sur des hospitalisations. Elle cause tous les ans une épidémie. La saison dernière, elle avait été particulièrement intense.