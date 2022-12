ÉDITO - Grippe, covid, bronchiolite : "Vaccinez-vous !", appelle Alba Ventura

Le pic de l'épidémie de bronchiolite a été franchi, mais les autres virus restent très actifs. On entend les alertes du ministère, des instances de santé. C'est grave docteur ? Pardon de plomber un peu l’ambiance, j’aurais pu vous parler de foot ce matin mais j’assume de m’intéresser à votre santé, parce que les fêtes de Noel approchent et ce serait triste d’être cloué au lit ou pire.

Est-ce que c’est grave ? Ce n’est pas moi qui le dis. Ce sont les professionnels de Santé. D’abord il y a 3 épidémies en même temps, ça c’est inédit : covid, grippe et bronchiolite. Alors on nous dit que le pic de la bronchiolite est passé, mais l’épidémie n’est pas terminée. Elle est encore très active. Tous les pédiatres le disent, il faut éviter de passer les bébés de bras en bras à Noël.

Pour ce qui est de la grippe, c’est l’hécatombe. Si l’on compare les deux dernières semaines, les consultations pour syndrome grippal ont augmenté de 40%. Mais surtout, les hospitalisations à cause de la grippe ont bondi de 112%.

Il n’y a pas un service à l’hôpital qui n’est pas submergé Alba Ventura

Pour ce qui est du covid, on a en moyenne 100 morts par jour. On a, en ce moment, près de 1.300 personnes en réanimation à cause du covid. Il n’y a pas un service à l’hôpital qui n’est pas submergé. C'est parce que la vaccination patine. Vous savez qu’il n’y a qu’une personne âgée sur 5 (seulement) en Ehpad qui a fait sa 4ème dose. Il y a même eu un Ehpad reconfiné récemment dans le Bas-Rhin.

Il n’y a pas une semaine où il n’y a pas un cas de covid dans un collège. En Saône-et-Loire au collège Victor Hugo, il y avait plus de 200 élèves, touchés soit par la grippe soit par le covid. Alors on sait bien que les plus jeunes ne sont pas les plus fragiles mais ils transmettent les virus.

Le vaccin, l’outil qui permet de mettre à l’abri ceux qui sont le plus exposés

Beaucoup d’entre eux vont voir leurs grands-parents pendant les fêtes et c’est pour ça que les plus vulnérables, les plus de 65 ans doivent être protégés. Successivement, le nouveau Conseil scientifique, la HAS, le ministère de la Santé ont appelé à la vaccination parce que l’on sait que c’est l’outil qui permet de mettre à l’abri ceux qui sont le plus exposés.

Donc vaccinez-vous ! J’ai bien conscience que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, surtout qu'il n'est pas obligatoire de se faire vacciner. Je comprends que les gens se disent "ce n’est pas si grave", ils en ont ras le bol. Sauf qu’on en meurt tous les jours du covid comme de la grippe.

Il y a encore des Français qui n’ont pas confiance Alba Ventura

Je sais qu’il y a encore des Français qui n’ont pas confiance. Enfin, on a des études très sérieuses celle notamment des chercheurs de l’Imperial College de Londres qui montre que 14 à 20 millions de vies ont pu être épargnées grâce aux vaccins contre le covid. Bien sûr, cette étude est décriée par les antivax qui mettent à l’index l’ARN messager.



Sauf qu’on n’a même plus l’excuse de dire "l’ARN messager, je n’en veux pas". Parce qu’il y a des vaccins sans ARN. En tout cas si tout le monde refuse de porter le masque dans les transports et si les plus fragiles refusent le vaccin ou le rappel, ce sera surtout la fête pour les virus.

