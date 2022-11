Bronchiolite : un niveau d'hospitalisation inédit "depuis plus de dix ans"

L'épidémie de bronchiolite poursuit sa progression. Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, publié mercredi 9 novembre, Santé publique France a estimé que les passages aux urgences et les hospitalisations étaient "très élevés et à des niveaux supérieurs à ceux observés aux pics épidémiques depuis plus de 10 ans".

Dans son rapport, les autorités sanitaires ont pointé "une poursuite de l'augmentation des indicateurs (...) malgré un infléchissement en lien avec les congés scolaires de la Toussaint". Selon ce dernier bulletin de Santé publique France, "les régions de la moitié nord" sont davantage touchées.

Dans son précédent communiqué, Santé publique France avait indiqué que tout l'Hexagone se trouvait désormais en alerte rouge au sujet de cette infection. Au cours de cette dernière semaine, "les hospitalisations pour bronchiolite représentent 50% des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de deux ans", précise l'agence sanitaire.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, la bronchiolite touche chaque année près de 30% des enfants de moins de 2 ans. Si elle se manifeste particulièrement au cours de l'automne, cette épidémie a démarré dès le mois de septembre cette année. Le ministre de la Santé François Braun, confronté à une crise des urgences pédiatriques, a déclaré que l'épidémie de bronchiolite était "inquiétante".

