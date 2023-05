Chaque hiver, la bronchiolite met les services de santé sous tension. Parmi les 30% de nourrissons infectés tous les ans, 3% d'entre eux doivent être hospitalisés. Cela représente entre 30.000 et 50.000 passages aux urgences. Le vaccin, en plus de protéger les nourrissons, permettrait également de soulager les hôpitaux.

Un vaccin du laboratoire AstraZeneca existe déjà, mais il ne peut être administré qu'aux grands prématurés. Il est injecté à environs 6.000 nouveau-nés tous les ans. Deux autres vaccins sont à l'étude, dont un ciblant les plus de 60 ans, car les séniors sont aussi à risque de formes graves de bronchiolite. Le troisième vaccin concernerait les femmes enceintes, afin que les bébés soient directement immunisés dès la naissance.

Le nouvel anticorps développé par Sanofi est actuellement le plus avancé et a déjà obtenu le feu vert de l'Agence européenne du médicament et pourrait être administré dès cet hiver. "L'efficacité mesurée sur les hospitalisations est de plus de 83%", explique Charles Wolf, directeur général vaccins France chez Sanofi. "C'est considérable et surtout une excellente nouvelle pour la santé publique."

Une protection contre les formes graves et la contamination

Les résultats de cette étude, révélés ce vendredi 12 mai, prouvent que cela ne permet pas seulement de protéger contre les formes graves et les hospitalisations. "Ce n'est pas vraiment un vaccin", précise cependant Charles Wolf. "C'est un anticorps à longue durée de protection, s'injectant de la même manière qu'un vaccin."

Cet anticorps protège donc tous les bébés de 0 à 1 an jusqu'à la fin de la saison hivernale. Le directeur général vaccin France de Sanofi rappelle que les bébés sont plus susceptibles de contracter des formes graves de maladie au cours de leur première année.

"Notre ambition est d'être présents dès cet hiver, en discussion et en partenariat avec les autorités de santé françaises", conclut-il. "Nous avons également des projets de vaccin pour les enfants au-delà de 2 ans."

