Bronchiolite : comment est accueilli le nouveau traitement préventif disponible depuis ce vendredi

La hantise de tous les parents. La bronchiolite touche près de 30% des enfants de moins deux ans et reste la cause principale d'hospitalisation des tout-petits. Un traitement préventif, le Beyfortus, développé par Sanofi, peut être administré aux jeunes enfants depuis ce vendredi 15 septembre.

Les premières injections ont eu lieu ce vendredi. Cet anticorps vise à protéger les nourrissons du virus respiratoire syncytial (VRS), qui est à la cause la plus fréquente de bronchiolite. "C'est une avancée majeure pour les nourrissons", s'est réjoui Aurélien Rousseau, ministre de la Santé. La Haute Autorité de Santé a validé l'utilisation de ce traitement en plein cœur de l'été.

"Si [ce traitement] peut protéger [mon bébé] et que ça m'évite de venir aux urgences. Pour moi, il n'y a que du bénéfice en tant que maman", explique une femme dont le nouveau-né a reçu le traitement à la maternité de l'hôpital Jean-Verdier à Bondy (Seine-Saint-Denis). Le Beyfortus est gratuit pour tous les bébés, nés depuis le 6 février.



Des hospitalisions en baisse ?

Selon les estimations, ce nouveau traitement permettrait de diminuer de 70% les risques d'hospitalisation pour bronchiolite. Si ce nouveau médicament est nouveau et peut faire peur à certains, les parents acceptent l'injection, assure une pédiatre de la maternité. "Pour l'instant, en ce qui me concerne, je n'ai pas ressenti une inquiétude de leur part. J'ai rarement entendu des parents dire non", raconte cette professionnelle au micro de RTL.

Ce traitement préventif peut être injecté directement à la maternité, seulement quelques heures après la naissance d'un bébé, ou jusqu'à l'âge d'un an, plus tard chez le pédiatre. Au cours de l'hiver dernier, plus de 25.000 bébés de moins d'un an ont été hospitalisés pour une bronchiolite.