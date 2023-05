Qu’est-ce que le barbecue de Zibo, qui cartonne en Chine ?

Que se passe-t-il dans la ville de Zibo ? Cette municipalité industrielle située dans la province de Shandong, à l'est de la Chine a vu sa population multipliée par deux au cours des mois de mars et avril. Et pour cause : la ville est devenue la "capitale du barbecue".

Depuis deux mois, plusieurs influenceurs chinois ont mis en avant les qualités de la cuisine de rue de Zibo. "La ville est devenue l'une des principales destinations touristiques en Chine, en cette période très chargée en congés", souligne Marc Lanteigne, sinologue et spécialiste de l'économie politique chinoise à l'Université arctique de Norvège.

Zibo est connue pour sa cuisine au barbecue. Se faisant directement dans la rue, il y aurait plus de 1.200 vendeurs, d'après l'Association des vendeurs de barbecue de Zibo. Une attraction touristique désormais virale qui oblige la ville à s'organiser.

Le barbecue pour relancer l'économie chinoise

Alors que le président chinois Xi Jinping ne soutenait absolument pas l'économie informelle générée par les vendeurs de rue, la promotion de cette activité intervient désormais dans une logique rapide de création d'emplois.

“Les autorités voient ces emplois dans le secteur informel comme une solution facile pour tenter de résorber le problème grandissant du chômage des jeunes”, note Carlotta Rinaudo, spécialiste de la Chine pour l’International Team for the Study of Security (ITSS) Verona.

Zibo est donc la preuve que le tourisme culinaire et surtout les vendeurs de rue sont bons pour l'économie. La croissance de la ville a quasiment atteint les 5% au premier trimestre, alors que son PIB avait chuté de plus de 2% en 2022.

Rien que pour la journée du 29 avril, 87.000 billets de train ont été achetés pour se rendre à Zibo. Afin de pouvoir recevoir au mieux cette vague de touristes, la municipalité a notamment construit une "zone à barbecue", pouvant accueillir 10.000 personnes. La ville a également dû limiter les réservations dans les hôtels à certaines dates, pour contrôler l'affluence et éviter les débordements.

