Impondérable du petit déjeuner, le café est la boisson préférée des Français qui sont 90 % à en boire. Pour réduire son amertume et son acidité, certains choisissent même de l'accompagner de crème ou de lait. Si cette habitude peut paraître anodine, il semblerait qu'elle ne soit pas totalement saine pour l'organisme. Marie- Laure André diététicienne nutritionniste et autrice du livre Les 7 lois de la minceur (ed. Leduc) nous éclaire.



Consommé seul, à dose modérée, "le petit noir" regorge de vertus connues et prouvées par la science. "Le café est une boisson stimulante, qui permet d'éveiller et de dynamiser", rapporte la spécialiste. "Sa richesse en composés antioxydants, les polyphénols, protège l'organisme de l'oxydation qui contribue au vieillissement", poursuit-elle.

Pour rappel, l'Agence européenne de la sécurité sanitaire des aliments (Efsa), préconise de ne pas dépasser un seuil de 400 mg tout au long de la journée (200 mg chez la femme enceinte), soit l’équivalent de quatre à cinq tasses de café filtre par jour.



L'intolérance au lactose peut provoquer des problèmes de digestion

Mais ces bienfaits, n'ont qu'un effet minime sur notre organisme. En effet, combinés, le lait et le café ne seraient pas adaptés pour tout le monde. Selon la diététicienne nutritionniste, cette habitude serait moins digeste du fait de la protéine de lait [la caséine].

"Les tannins du café jouent un rôle dans la coagulation des caséines du lait. Cette protéine agit comme des petits caillots qui compliquent et ralentissent la digestion dans l'estomac", indique-t-elle à RTL. C'est pourquoi vous pouvez ressentir des sensations de pesanteur, de 'lourdeur" et avoir l'impression de mal digérer la boisson".

"Au-delà, de ça quand on met beaucoup de lait dans son café, il y a aussi un sucre dans le lait qui s'appelle le lactose qui relance le processus de digestion", ajoute Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste.

Notez toutefois que ces désagréments ne concernent que les personnes avec un péristaltisme fainéant. "Il y a énormément des personnes âgées qui ont bu du café au lait toute leur vie et qui n'ont jamais eu aucun problème", illustre-t-elle.



Les alternatives au lactose

Bien que le café au lait rende la digestion difficile, il convient de ne pas diaboliser les éléments qui le composent. "En ajoutant du lait à la boisson, on rajoute des protéines à son alimentation, du calcium et quelques vitamines, donc ça peut être quelque chose d'intéressant", nuance-la diététicienne-nutritionniste. Pour rappel, en produits laitiers s'élèvent à “2 par jour pour les adultes”.



Pour les intolérants au lactose, il est possible d'opter pour du lait végétal, une boisson digeste riche en nutriments (minéraux, vitamines, fer…) et en bons acides gras. "Je conseille de boire le café noir seul ou sinon avec du lait végétal sans sucre ajouté", indique Alexandra Murcier. On peut également se tourner vers des alternatives comme le thé ou le chocolat chaud, qui contiennent toutefois aussi de la caféine.