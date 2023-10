Alimentation : comment limiter sa consommation de sel ?

La filière de la boulangerie s’est engagée à réduire la teneur en sel des pains. C’est une mesure forte pour la santé car le pain représente 20% de l’apport en sel quotidien des Français. Or, nous mangeons trop salé. Nous absorbons 8 à 10 g de sel par jour alors que l’Organisation mondiale de la santé recommande d’en consommer moins de 5 grammes par jour, soit à peu près une cuillère à café. Mettre moins de sel dans le pain, c’est donc une bonne façon de réduire notre consommation. Désormais,100 g de pain courant vendu en boulangerie contient 1,4 g de sel contre 1,5 g auparavant.

Trop de sel favorise l’hypertension artérielle qui, à son tour, augmente le risque d’infarctus, d’accident vasculaire cérébral et de maladies rénales. L’excès de sel élève aussi le risque d’ostéoporose car il induit une perte de calcium dans les urines, et donc une déminéralisation osseuse. En somme, manger trop salé abîme les artères et le cœur, fatigue les reins, et fragilise les os.

Cela agresse aussi l’estomac. Et ce n’est pas bon non plus pour le cerveau. Des études récentes suggèrent que l’excès de sel est aussi mauvais pour les neurones et le fonctionnement du cerveau. Il provoquerait un ralentissement du flux sanguin cérébral. In fine manger trop salé pourrait augmenter le risque de troubles cognitifs et de démences.

Comment manger moins salé ?

Retirer la salière de la table, c’est déjà un premier geste, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas abuser d’aliments très salés, comme les fromages, les charcuteries, les poissons fumés, les olives, la sauce soja, la moutarde... Mais le problème, c’est que le sel, comme le sucre d’ailleurs, se cache partout, dans les produits industriels. Attention aux quiches, aux pizzas, aux chips, aux biscuits apéritif ! On n’en trouve même dans les produits sucrés, les biscuits, les viennoiseries, les céréales pour le petit déjeuner... Les plats préparés en regorgent car, en plus de conserver, le sel peut aussi camoufler la piètre qualité des matières premières utilisées. Par conséquent, l’une des meilleures façons de réduire sa consommation de sel, vous l’avez compris, c’est de consommer moins d’aliments industriels, et de préparer soi-même ses repas.



Des astuces pour la cuisine

Plutôt que d’ajouter du sel, on a intérêt à utiliser des herbes aromatiques, des épices, du gingembre ou encore du jus de citron pour rehausser la saveur de ses plats. En plus, ces aliments renferment plein d’antioxydants. On peut préparer des sauces maison sans sel, faire par exemple un coulis de tomates avec du thym et des herbes de Provence. On peut aussi recourir à l’ail, à l’échalote, ou aux oignons, qui en plus de donner du goût, contiennent, eux aussi, plein de composés bons pour la santé. Et on essaie de manger les 5 portions de fruits et de légumes recommandées par jour. Cela apporte du potassium qui s’oppose à certains effets nocifs du sel.