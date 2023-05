6 questions que vous vous posez sur les allergies aux pollens

La quasi-totalité de la France est en alerte rouge aux pollens, mercredi 31 mai. Les allergies concernent 30% des Français et cela devrait empirer à l'avenir. Sophie Silcret-Grieu est allergologue à Paris et répond aux questions de RTL.

1 - Par quoi sont causées les allergies ? Le système immunitaire des personnes allergiques a décrété que les pollens étaient des substances dangereuses. Pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le corps, il va se défendre en éternuant ou en pleurant.

2 - Comment faire la différence entre un enfant allergique ou enrhumé ? Si un enfant tousse et mouche avec un peu de fièvre pendant une semaine, il s'agit probablement d'un virus. En revanche, si cela dure plusieurs semaines, à certaines périodes de l'année et qu'il y a un terrain allergique familial, il s'agit d'allergies.

3 - Peut-on devenir allergique à n'importe quel âge ? Oui, "on voit que dans toutes les tranches d'âge, on voit des gens allergiques et on voit apparaître des allergies", a expliqué Sophie Silcret-Grieu.

4 - Sommes-nous mieux protégés des pollens en ville ? Non, car "les pollens qui sont allergisants sont extrêmement fins" et sont présents partout, a indiqué l'allergologue. De plus, en ville, les polluants aggravent les symptômes allergiques.

5- Quelles sont les astuces pour moins souffrir des allergies ? Il est recommandé d'ouvrir la fenêtre lorsque le soleil est couché, parce qu'il y a moins de pollens. Il faut éviter le sport à l'extérieur, mais aussi se rincer le visage, les cheveux, les cils, les sourcils pour ne pas conserver de pollens. Porter un masque chirurgical peut aussi avoir un effet protecteur.

6 - D'ici à 2050, la moitié de la population française devrait être allergique, mais pourquoi ce nombre augmente-t-il ? Les pistes sont multiples, mais les facteurs environnementaux jouent un rôle. Planter certains arbres, comme le bouleau, avoir des animaux domestiques, manger des aliments ultra-transformés, exposent à des allergènes différents.

"Nos modes de vie ont changé peut-être un peu trop vite pour que notre système immunitaire ait le temps de s'y habituer", conclut Sophie Silcret-Grieu.

