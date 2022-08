Que sont les pollens d’ambroisie, plus précoces cette année à cause de la canicule ?

Gare aux allergies cet été. Les vagues de chaleur consécutives ont permis à l'ambroisie de relâcher son pollen plus tôt cette année, avec une semaine d'avance environ, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique, relayé par BFMTV.

Cette plante, hautement allergisante, relâche un pollen particulièrement mauvais pour l'homme. Il pique rapidement les yeux, fait couler votre nez et peut même entraîner des difficultés respiratoires. "Il suffit de quelques grains de pollen pour que les symptômes apparaissent chez les personnes allergiques", explique sur BFM Lyon, Samuel Monnier, ingénieur au Réseau national de surveillance aérobiologique.

L'ambroisie se développe de plus en plus en France à cause de la hausse des températures. Outre l'Auvergne-Rhône-Alpes, où elle est très présente, "elle gagne du terrain, malheureusement, dans d'autres régions, comme en Bourgogne, Franche-Comté, en Nouvelle-Aquitaine. On peut la retrouver aussi en Occitanie et elle est aussi présente dans le nord de la région PACA", précise Samuel Monnier à Franceinfo.

