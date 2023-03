Printemps : comment se prémunir des allergies

Les allergies à cause du pollen touche de plus en plus de personnes

Fini l'hiver, le printemps arrive à partir du lundi 20 mars. Les jours vont commencer à devenir plus longs et plus beaux, emmenant dans leur sillage les fleurs et les pollens qui vont avec cette nouvelle saison. Huit départements sont déjà en alerte rouge dans le Sud-est de la France, selon le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Les personnes atteintes d'allergies vivent un véritable calvaire pendant cette période. Nez qui coule, éternuements, yeux qui grattent ou autres démangeaisons caractérisent le "rhume des foins".

Certaines astuces simples sont particulièrement efficaces pour limiter ces symptômes. Lorsque vous sortez de chez vous, privilégiez la fin de journée. Si possible, essayez de porter des lunettes pour protéger vos yeux. S'il vous reste des masques chirurgicaux, ces vestiges de la crise sanitaire, n'hésitez à en faire usage. Ils limitent les risques liés aux pollens en réduisant l'exposition des voies respiratoires aux particules. En voiture, gardez bien les vitres fermées.

Certaines activités qui se pratiquent dehors, le sport ou le jardinage, sont à éviter autant que possible. À l'extérieur, les pollens se déposent en grand nombre sur vos cheveux. C'est pourquoi il est vivement recommandé de les laver dès que vous rentrez chez vous afin de vous en débarrasser. Ces pollens ont également tendance à s'accrocher à vos vêtements alors, une fois votre linge lavé, évitez de le faire sécher dehors.

Chez vous, veiller à aérer au moins dix minutes par jour, de préférence en début ou en fin de journée. Certains produits du quotidien, souvent irritants ou allergisants, risquent d'aggraver vos symptômes. C'est notamment le cas du tabac, des produits d'entretien ou de bricolage et des parfums d'intérieur comme l'encens ou les bougies.

