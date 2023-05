Les chats roux sont-ils vraiment les plus sympas ?

La couleur du pelage chez un chat est déterminée par la concentration et la répartition de la mélanine sur le corps. Or, d’un point de vue physiologique, la synthèse de mélanine par l’organisme a des premières étapes communes à la synthèse de neurotransmetteurs comme la dopamine, qui est bien connue pour jouer un rôle dans l’humeur. D’ailleurs plusieurs études ont confirmé cette hypothèse chez les mammifères en général, comme quoi oui, il existe un lien entre l’apparence physique et le tempérament.

La couleur du pelage ne peut cependant pas être un critère de choix quand on adopte un chat. Car même s'il peut y avoir une influence, elle ne pèse vraiment pas grand chose par rapport à d’autres critères bien plus importants : l’âge, le sexe, l’environnement dans lequel le chat est né et a passé ses premières semaines, les expériences éventuellement traumatisantes qu’il a pu avoir et viennent modifier son caractère de base…

D'autre part, aucune étude n’a pour l’instant pu établir un lien entre une couleur précise et un caractère. Les seules pistes avancées aujourd'hui sont les suivantes :

- La couleur orange est liée au sexe de l’animal : 4 chats roux sur 5 sont des mâles. Or, il est avancé, mais c’est très discuté encore au sein de la littérature scientifique, que les chats mâles seraient légèrement plus sociables que les chats femelles. Or comme une grande majorité des chats roux sont des mâles, on aura tendance à dire que les chats roux sont plus sympathiques et sociables !

- À l’inverse, les pelages écaille de tortue (présentant du roux, du noir et éventuellement du blanc) sont à 99% des femelles, donc là on pourrait avancer que cette couleur de robe est plutôt associé à des chats plus timides et moins faciles.

- Chez les chats qu’on dit encore parfois de "gouttière", qui se reproduisent tout seul, sans intervention de l’homme pour sélectionner telle ou telle couleur, il semblerait que les chats entièrement tigrés, soient un peu plus "difficiles" que les chats bicolores, noirs, ou blancs … car l’aspect tigré serait une résurgence de caractéristiques plus sauvages (les chats sauvages, non domestiqués, sont tigrés).

En revanche, ce qui est sûr, c’est que notre perception à nous, humains, influence inévitablement la façon dont on imagine le caractère d’un chat au regard de la couleur de son pelage !

