publié le 09/07/2019 à 16:15

Xavier Bertrand comme ultime recours pour la droite ? Le président des Hauts-de-France incarne le mieux "l'avenir de la droite" pour plus d'un Français sur trois (34 %). Il devance ainsi l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy (32 %) et l'ex-députée Rassemblement National (RN) Marion Maréchal (31 %). C'est ce que révèle un sondage Viavoice pour Libération.



Une part plus importante de Français (37 %) considère toutefois que Xavier Bertrand incarne "plutôt mal" l'avenir de la droite, quand un Français sur dix (11 %) dit ne pas le connaître. Chez les sympathisants de droite, il reste derrière Nicolas Sarkozy (66 % d'avis favorables) avec 61 % d'avis favorables.

Xavier Bertrand a quitté Les Républicains (LR) en décembre 2017, "définitivement" selon ses dires. Il fait partie pourtant des noms évoqués pour prendre la tête du parti depuis la démission de Laurent Wauquiez.

Marion Maréchal en bonne position

Marion Maréchal, troisième personne qui incarne le mieux "l'avenir de la droite", devance de cinq points sa tante Marine Le Pen (26 % d'avis positifs). Entre les deux femmes, on trouve le président de la République Emmanuel Macron (30 %) et le Premier ministre Édouard Philippe (30 %). Elle est aussi loin devant Valérie Pécresse, septième avec 25 % d'avis positifs.



La nièce de Marine Le Pen se place en cinquième position des personnalités politiques préférées des Français, derrière dans l'ordre Nicolas Hulot, Alain Juppé, Xavier Bertrand et Nicolas Sarkozy. Elle est à cette place à égalité avec Ségolène Royal, François Bayrou et Olivier Besancenot.

Interrogés sur le retour en politique de la désormais directrice d'école , 38% des sondés jugent que c'est "une mauvaise chose" pour le RN (36% une "bonne chose"), 42% pour la droite (30% une "bonne chose") et 52% pour LR (contre 19%). Un total de 19% disent lui faire "plutôt" confiance pour "améliorer la condition de la France", et autant pour "améliorer la condition de gens comme (eux)". Contre respectivement 16% et 13% pour Marine Le Pen.