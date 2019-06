Laurent Wauquiez annonce sa démission des Républicains

publié le 02/06/2019 à 20:09

Une semaine après la défaite électorale historique des Républicains aux élections européennes, Laurent Wauquiez a annoncé, ce dimanche 2 juin, sa démission. Un an et demi, après avoir succédé à Nicolas Sarkozy à la tête du parti de droite, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, met ainsi fin à une semaine de secousses.



Invité au Journal télévisé de TF1, Laurent Wauquiez a reconnu un "échec" aux européennes. "Les victoires sont collectives, les défaites sont solitaires, indique-t-il. Ma décision ce soir est mûrement réfléchie. J’ai décidé de prendre du recul et je me retire de mes fonctions de président des Républicains".



Dès le lendemain des élections européennes, Laurent Wauquiez a du faire face aux nombreuses critiques émanant de son propre parti. Gérard Larcher, Valérie Pécresse, mais aussi Guillaume Peltier ont multiplié les critiques et les appels à la refondation des Républicains, avant les élections municipales de 2020.

Pourquoi cet écart entre ce que je suis et l’image qui est donnée ? Laurent Wauquiez Partager la citation





Laurent Wauquiez explique vouloir éviter "tous risques de guerres des chefs, de revanches". "Je ne veux pas être un obstacle, à aucun prix" à la reconstruction des Républicains, ajoute-t-il.



Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes confie avoir entamé une introspection, à la suite de la défaite électorale : "Quand vous traversez une épreuve comme ça évidemment que vous vous remettez en question. Pourquoi cet écart entre ce que je suis et l’image qui est donnée ? Sans doute je suis trop dur (...) mais au fond de moi, ce n'est pas de la dureté mais de la détermination".