VIDÉO - Anna Mouglalis reprend son rôle dans "Baron Noir" pour appeler à l’union de la gauche

C'est ce qu'on appelle un beau clin d'œil. Anna Mouglalis, héroïne de la série Baron Noir diffusée sur Canal + entre 2016 et 2020 a repris son rôle de Présidente pour appeler à l'union de la gauche. Une référence qui fera sourire les amateurs de la série.

En effet, Amélie Dorendeu à la tête de la France, est contrainte à la démission après un scandale. Elle charge alors Philippe Rickwaert (Kad Merad) de remporter la présidentielle face à l'extrême droite. Ce qu'il fera en réalisant l'union de tous les candidats de gauche.

Une situation que l'actrice aimerait bien reproduire. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, au fond noir avec sa photo à l'Élysée derrière, elle exhorte les candidats à s'unir : "Mes chers compatriotes, la situation est grave !".

"Il est vital pour notre République de remettre de la démocratie et de la délibération, là où aujourd’hui tout repose sur un homme ou une femme", explique-t-elle, après avoir évoqué les urgences climatiques et sociales. "Face à l’impuissance des différents candidats de l’écologie et de la gauche à se rassembler derrière une candidature commune, la Primaire populaire a décidé d’apporter une réponse citoyenne en refusant la défaite annoncée."

"Seul on va plus vite, mais ensemble on va à l’Élysée”

"Il n’est plus temps de se diviser, mais de se rassembler pour gagner. Seul on va plus vite, mais ensemble on va à l’Élysée”, conclut Anna Mouglalis, en appelant tous citoyens qui le souhaitent à s’inscrire sur le site de la Primaire populaire jusqu’au dimanche 23 janvier à 23h59, date limite pour participer au scrutin.

En plus de cette vidéo, Anna Mouglalis, accompagnée de 113 artistes, comme Juliette Binoche ou Martin Karmann ont signé une tribune dans les Inrocks, appelant à voter à la Primaire Populaire.

Depuis l'annonce de sa création, la Primaire Populaire a séduit les électeurs de gauche, puisqu'elle comptabilise plus de 300.000 inscrits, mais pas les candidats, car hormis Christine Taubira, aucun n'accepte de s'y soumettre.