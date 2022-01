Et si demain un simple de bulletin de vote ne suffisait plus pour une élection ? Pour l'heure, le changement n'est pas sur la table concernant la présidentielle, mais en ce qui concerne la Primaire populaire, le vote sera bien plus long qu'à l'accoutumée.

En effet, ce scrutin se basera sur le principe du jugement majoritaire. Concrètement, l'ensemble des 250.000 électeurs inscrits sur la plateforme devront noter tous les candidats sur la ligne de départ de la primaire. Ils sont sept : d'Anne Hidalgo à Christiane Taubira en passant par Jean-Luc Mélenchon.

Un mode de scrutin inventé dans le début des années 2000, par des mathématiciens français. Celui qui remporte l'élection est en réalité celui qui obtient une majorité de jugements "favorables". Dans le cas de la Primaire populaire, les votants pourront attribuer cinq mentions différentes aux candidats proposés (de la meilleure à la plus mauvaise) : Très bien, Bien, Assez Bien, Passable, Insuffisant.

Un mode de désignation plus compliqué à comprendre et plus mathématique

Après le vote, l'ensemble des mentions sont additionnées, jusqu'à dépasser la barre des 50%. Ensuite, sera désigné vainqueur le candidat ayant obtenu cette "majorité" avec le meilleur des jugements. D'où le nom de ce système fonctionnant au "jugement majoritaire".

Prenons un exemple. Un candidat X dépasse les 50% grâce à sa proportion de mentions "Assez Bien". Un candidat Y, lui, dépasse cette barre avec la mention "Bien". Dans notre supposition, c'est le second, Y, qui est déclaré vainqueur de l'élection.

Vous l'aurez compris, c'est un système radicalement différent d'un scrutin uninominal à deux tours, en vigueur pour la présidentielle