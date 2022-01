Présidentielle 2022 : tout savoir sur la primaire populaire, loin de rassembler la gauche

La seule élection où vous pouvez être candidat sans n'avoir rien demandé ! Jean-LucMélenchon et Yannick Jadot ne veulent pas y participer. Leur nom sera quand même proposé au vote. Idem pour Anne Hidalgo. La candidate PS souhaitait une primaire, mais comme ses rivaux ont décliné la proposition, elle n'ira pas non plus.

La seule figure politique de cette élection qui pourrait faire sortir et émerger un nom pour une unité à gauche, c'est Christiane Taubira. Elle est, en effet, la grande favorite. L'ancienne ministre voit dans ce scrutin l'occasion de lancer sa candidature, de lui donner une légitimité et du poids pour espérer doubler les concurrents de son camp.

Les organisateurs de cette primaire revendiquent au moins 120.000 inscrits, prêts à voter à la fin du mois. Autant que pour la primaire des Républicains.

Pour autant, attention, Christiane Taubira est favorite, mais certains militants de la France Insoumise se seraient inscrits pour voter. Une technique pour que Jean-Luc Mélenchon fasse un bon score. Même si, officiellement, il se fiche du résultat.

Une unité pas si évidente

Les activistes écologistes qui sont derrière cette primaire le font au nom de l'unité. Mais, les Verts et Insoumis leur répondent qu'ils vont simplement ajouter une autre candidature à gauche. Et du désordre.

Cette marche en ordre dispersée continue. Ce jeudi 13 janvier, le maire PS de Marseille, Benoît Payan a dit qu'il "soutiendrait le vainqueur de cette primaire, même si ce n'est pas Anne Hidalgo".

Des développements qui deviennent difficile à suivre. Entre la gauche et la présidentielle 2022, c'est un feuilleton qui n'a pas fini de surprendre.