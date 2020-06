Vacances : Gabriel Attal fait le point sur RTL des aides de l'État pour les enfants

publié le 06/06/2020 à 10:33

Le gouvernement a annoncé qu'il allait débloquer 200 millions d’euros pour assurer des vacances d’été à un million d’enfants. Ce dispositif, dévoilé par le ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, concernera en priorité ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances.

Gabriel Attal estime sur RTL que "c'est très important après la crise du coronavirus et le confinement que les enfants et notamment ceux qui viennent des milieux les plus modestes puissent s'évader, s'aérer et aller à la rencontre d'autres enfants". "C'est une mesure très importante pour pouvoir proposer une palette de solutions aux enfants cet été" a ajouté le secrétaire d'État.

Dans le détail, il y a deux principaux dispositifs qui sont "l'école ouverte", qui permettra d’accueillir "400.000 enfants" avec "des cours de rattrapage scolaire le matin et des activités sportives artistiques et culturelles l'après-midi" mais aussi "l'aide au départ en colonies de vacances", pour "250.000 enfants qui pourront partir une semaine".

Gabriel Attal a souligné que cette aide était "prise en charge à 100% par l'État" et rappelé qu'il était "important que tous ses enfants puissent aller en nature au contact d'autres enfants".

10.000 jeunes animateurs à trouver

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a fait savoir qu'en ce qui concerne le personnel qui s'occupera des enfants, "nous allons lancer des recrutements avec les associations et les services de l'Éducation Nationale".

Gabriel Attal a précisé que pour les colonies de vacances, "il nous manque actuellement 10.000 jeunes animateurs". Pour y remédier, il compte sur le fait qu'"un tiers des étudiants travaillent l'été pour financer leurs études le reste de l'année" et annoncé qu'"une enveloppe de 30 millions d'euros serait mise en place pour co-financer la formation Bafa, qui est nécessaire pour animer des colonies de vacances".

Par ailleurs, un chèque-vacances de 300 euros sera remis aux familles des "travailleurs de la première-ligne", c'est à dire "les caissiers, les éboueurs et les aides-soignants" pour "leur permettre de souffler".