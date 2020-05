Vacances d'été : est-ce le bon moment pour réserver vos billets d'avion ?

publié le 29/05/2020 à 13:14

Avec la perspective de la levée de la limite de 100 kilomètres pour les déplacements non impérieux ce mardi 2 juin, on peut être tenté de rêver de vacances à l'autre bout du monde. Et pour cela, monde d'après ou pas, l'avion est un passage quasi-obligé. Pourtant, ce n'est pas le moment de réserver des billets d'avions.

Ce jeudi 28 mai, le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit "favorable" à la réouverture des frontières intérieures de l'Europe à compter du 15 juin, sans "quatorzaine" pour les voyageurs venant en France. Néanmoins, il n'est pas acquis que les pays accepteront l'entrée sans quatorzaine, ce qui peut grandement gâcher des vacances. Un certain nombre ont néanmoins déjà annoncé la réouverture de leur pays aux touristes.

Pour ce qui est des pays étrangers, la réouverture des frontières extérieures de l'UE, devrait être "prise collectivement" avec les autres pays "à l'horizon du 15 juin." D'ici au 15 juin, il est donc peu prudent de réserver des billets d'avion.



Bientôt un accès simplifié à l'Outre-mer ?

Enfin, l'accès aux territoires d'outre-mer, régions françaises, est permis. En revanche, des mesures de contrôles "très strictes des déplacements" sont maintenues avec une "quatorzaine" à l'arrivée, a annoncé le Premier ministre, même si plus de vols sont envisagés pour les vacances "si les conditions sanitaires le permettent".

Cela pourrait passer par "une nouvelle forme de quatorzaine dans certains territoires, avec un test qui sera réalisé au bout de sept jours", et qui pourra conduire s'il est négatif "à adapter les contraintes" de la quatorzaine.