publié le 31/07/2020

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du Tourisme, a passé sa journée du 31 juillet dans le Var avec les acteurs du tourisme de la Région Sud pour faire un premier bilan de la saison estivale, fortement impactée par le coronavirus. Les professionnels du tourisme enregistrent une perte 25% d'activité par rapport à l'an dernier.

"Ici dans le Var, l'été s'inscrit en bleu blanc rouge. Beaucoup de Français sont venus s'oxygéner. Les professionnels que j'ai rencontrés ce matin avec le Président du Comité Régional du Tourisme me signalent plus 20% de fréquentation sur le département du Var", démarre Jean-Baptiste Lemoyne. "Et c'est vrai que c'est une grande satisfaction pour les professionnels qui ont été à l'arrêt pendant de nombreuses semaines (...) et on a besoin de notre économie touristique pour faire vivre les territoires, donc effectivement, ici, c'est un été qui commence bien", poursuit-il.

Cependant, il précise que "cette reprise est contrastée selon les territoires. Ceux qui sont les plus dépendants d'une clientèle internationale lointaine, comme les Alpes-Maritimes, Paris, par exemple, mais aussi pénalisés par l'absence des grands événements, des grandes foires, des grands salons, et bien naturellement nous allons continuer d'être aux côtés, en soutien de ces destinations".