Coronavirus : comment affronter la canicule en pleine crise sanitaire ?

publié le 31/07/2020 à 10:58

En cette période de fortes chaleurs et alors que plusieurs départements ont été placés en vigilance orange canicule, le médecin Jean-François Toussaint, professeur à l'université de Paris explique comment affronter la hausse des températures dans le contexte actuel. Selon lui, les ventilateurs et climatiseurs "propagent le virus lorsqu'il est mortel" donc il est préférable de les utiliser "lorsque vous êtes seul dans votre chambre".

Ce samedi 1er août, Bison Futé prévoit une journée noire sur les routes et Jean-François Toussaint appelle les Français à privilégier la climatisation dans leur voiture car "en ce moment, on meurt beaucoup moins du coronavirus qu'on ne risque de mourir d'un coup de chaleur".

Les bons réflexes à prendre en cette période de canicule consistent surtout à "fermer les fenêtres pendant la journée et surtout les volets" afin de "laisser entrer le moins d'énergie possible, c'est-à-dire les rayons lumineux et la température de l'air extérieur", explique le médecin. Il incite les habitants à "ouvrir les fenêtres la nuit afin de créer le plus de courants d'airs possibles lorsqu'il fait plus frais".

Concernant le port du masque, "mouiller son masque ne sert qu'à accélérer la propagation du virus" et il faut "évaluer la concurrence des risques", entre la canicule et le coronavirus, pour éviter le plus grand nombre de morts.