Comment bien dormir pendant les fortes chaleurs ?

publié le 31/07/2020 à 14:30

Difficile de fermer l’œil lorsque le thermomètre grimpe en flèche. Alors que la France est traversée par une vague de chaleur, qui sera à son plus fort le vendredi 31 juillet, le sommeil de beaucoup risque d'être perturbé. Mais des solutions existent pour passer de bonnes nuits.

Bien avant de se coucher, une première étape s'impose. Pour éviter l'entrée excessive de soleil dans la pièce, qui entraîne avec elle une augmentation de la température, il est impératif de laisser ses volets ou rideaux fermés en journée. Le soir venu, créer des courants d'air permettra de rafraîchir la pièce.

Placer une bouteille d'eau congelée devant sa fenêtre est une astuce utile pour rafraîchir l'air chaud venu de l'extérieur. De même, utiliser des pulvérisateurs d'eau ou dormir dans des linges humides sont des moyens simples pour être plus confortable. S'agissant des draps, la nuit sera plus agréable s'ils sont en lin ou en coton, les draps synthétiques absorbant la transpiration.

Derniers points à ne pas négliger, manger un repas léger au dîner, un repas copieux demandant plus d'efforts à l'organisme qui créera de la chaleur. L'alcool est évidemment à proscrire. Et opter pour une douche rafraîchissante avant de dormir vous fera le plus grand bien et permettra à votre organisme de baisser sa température.