publié le 30/07/2020 à 19:19

Pour Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées, l'épisode de chaleur actuel est gérable pour les Ehpad : "On a depuis plusieurs années maintenant développé des protocoles et un arsenal anti-canicule qui nous permet de gérer les pics de chaleur de façon tout à fait sereine."

Mais avec la Covid-19, certains aménagement sont nécessaires : "Ce qui complique la situation, c’est l’utilisation de la climatisation. Le problème, c’est le brassage d’air." Deux types de climatiseurs se trouvent en effet dans les Ehpad : "Ceux à air recyclé et ceux à air externe. Les climatiseurs à air recyclé doivent être utilisés avec précaution et plutôt dans les salles vides. On refroidit la pièce et ensuite, on fait venir les résidents." Une précaution de mise afin d'éviter de diffuser le coronavirus par cet air recyclé.

Mais d'autres méthodes existent pour rafraîchir les résidents grâce notamment à "humidification des façades", "une adaptation des menus" ou encore "des tournées d’hydratation régulières".

Des résultats de tests moins rapides en Ehpad

Florence Arnaiz-Maumé demande cependant une chose à l'État afin de continuer à gérer au mieux l'épidémie de coronavirus : "C’est d’avoir les résultats des tests beaucoup plus rapides. On a des résultats de tests en 3-4 jours quand la population générale a ses résultats en 24h."

La déléguée générale du syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées confie avoir encore "des alertes et dans ces alertes, beaucoup de cas négatifs. On a beaucoup de cas asymptomatiques ou peu symptomatiques et on nous a quand même signalé quelques clusters avec quelques transferts hospitaliers."