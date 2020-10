Franck RIESTER, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité (Agir, ex-LR).

publié le 26/10/2020 à 20:24

Le président turc a appelé officiellement au boycott des marques et des produits français et exhorté Emmanuel Macron à faire examiner sa santé mentale. Des "propos indécents, indignes", que condamne fermement le ministre chargé du commerce extérieur et de l’attractivité Franck Riester.



"Ce sont des propos indécents, indignes", a dénoncé Franck Riester au micro de RTL pour qui "la comparaison au traitement des musulmans à ce qu'était le traitement d'un certain nombre de pays d'Europe des Juifs dans les années 30 est absolument intolérable".

"Bien sûr, ce n'est pas une attaque contre les musulmans, ce n'est pas une attaque contre l'Islam", souligne Franck Riester au sujet des propos tenus par Emmanuel Macron. Le ministre rappelle que "les musulmans peuvent pratiquer leur culte totalement librement, ils sont bien sûr des citoyens à part entière, par contre la France est déterminée à lutter contre l'islamisme radical, contre le terrorisme, déterminée à défendre ses valeurs, que Monsieur Erdogan soit d'accord ou pas".

Économiquement parlant, Franck Riester assure qu'aucune forme de boycott des produits turcs "n'est à l'ordre du jour". "Nous n'allons pas procéder de la même façon que procèdent aujourd'hui les Turcs". Le ministre chargé du commerce extérieur et de l’attractivité précise également que "pour l'instant, le boycott est très circonscrit". Ainsi, il s'agit pour l'heure plus d'une symbolique que d'un vrai coup dur économique.

"Il y a eu, notamment sur les réseaux sociaux, un emballement, une tentative par certains réseaux turcs d'instrumentaliser les propos du président de la République et les actions menées par le gouvernement de lutte contre le terrorisme islamiste, pour essayer de faire un amalgame par rapport à ce que serait la position de la France contre l'Islam", explique Franck Riester.

Toutefois, le ministre affirme que le gouvernement prenais "beaucoup de temps pour expliquer, notamment à tous les chefs d'états, chefs de gouvernement, des pays musulmans que ce n'est évidemment pas le cas, et nous essayons aussi de l'expliquer sur les réseaux sociaux".