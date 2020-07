publié le 31/07/2020 à 08:27

Si la relance économique de la France est à ce jour la priorité, le gouvernement ne renonce pas pour autant à la réforme des retraites ni à celle de l'assurance chômage. "On décale mais on ne renonce surtout pas, car c'est une condition clé de la capacité de la France à être compétitive", a assuré Franck Riester ce vendredi 31 juillet sur RTL.

Le ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité se veut consensuel et affirme toutefois être dans une volonté de dialogue. "On fera en sorte d'associer les Français aux réformes, en partanariat et échange permenanent avec les Français", martèle le ministre.

Pour autant, Franck Riester rappelle que la réforme des retraites aura bien lieu. "Nous ne devons pas renoncer. C'est parce que la France sera compétitive que la France pourra attirer les investisseurs étrangers", assure-t-il. Selon lui, "renoncer aux réformes, ce serait renoncer au travail de fond fait depuis 2017".