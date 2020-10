publié le 26/10/2020 à 18:40

Interrogé sur les perspectives concernant le commerce extérieur français en 2020, compte tenu du coronavirus, Franck Riester prévoit des "résultats encore plus mauvais que l’année 2019" et prédit un déficit proche de 80 milliards d’euros, contre 57 milliards d’euros en 2019.

Si le ministre chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité souligne une amélioration en 2019 par rapport à 2018, il admet toutefois que le déficit "va augmenter relativement fortement en 2020 du fait de la crise, tout le monde peut bien le comprendre, et notamment parce que la France a à l'export des filières emblématiques qui sont très fortes et qui souffrent particulièrement de la crise". Ici, Franck Riester cite notamment les secteurs de l'aéronautique et du tourisme.

"Nous sommes touchés tout particulièrement en France par cette crise en terme de commerce extérieur, pour autant ce que l'on constate, c'est qu'il y a quand même une volonté toujours très forte de nos entreprises de se déployer à l'export, notamment par rapport au soutien apporté par le gouvernement dans cette crise pour protéger l'outil économique, pour protéger les équipes de ces entreprises, pour protéger les emplois et pour, à travers ce plan de relance, accompagner les entreprises dans le redéploiement à l'international", souligne le ministre.

Franck Riester rappelle que le gouvernement a "organisé depuis 2018 ce que l'on appelle la Team France Export, qui fait un travail remarquable d'accompagnement de nos entreprises à l'export". Le ministre chargé du Commerce extérieur et de l’attractivité se veut rassurant : "Il faut que nos entreprises françaises gardent l'esprit de conquête, elles l'ont gardé et on est à leurs côtés".