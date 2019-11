publié le 14/11/2019 à 08:18

Pour la première fois depuis le début des mesures, c’est-à-dire 1976, le nombre de déplacements en voiture est en baisse en Île-de-France. Cette nouvelle tendance est très riche d’enseignements : elle est historique car c’est une vraie inversion de la courbe. En moins de 10 ans, le nombre de trajets en voiture a baissé de presque 5%, alors que le nombre d’habitants a augmenté et les gens se déplacent de plus en plus. Mais ils le font autrement : à pieds, vélo (+30%), bus, en tramway, en train.



En Île-de-France, on compte un million de déplacements en plus par jour en transports en commun. Les usagers le remarquent, dans le métro ou le RER, aux heures de pointe, il y a jusqu’à quatre personnes au mètre carré dans les rames bondées. Il y en a pourtant davantage qu'avant, mais ce n’est pas assez.



En 10 ans le changement d’habitude est majeur. L’explication peut se trouver au niveau de la politique anti-voiture et de la fermeture des berges menées par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Cela y contribue mais la plus grosse baisse dans le nombre de trajets est de banlieue à banlieue.

En parallèle, des lignes de bus sont créées, de nouvelles rames sont mises en circulation. Or, plus il y a de trains, plus il y a de voyageurs. On va s’en rendre compte le mois prochain quand tout va s’arrêter avec les grèves dans les transports et découvrir ou redécouvrir les vertus du covoiturage, de la marche ou du vélo.



Un nouvel argument politique

Cette étude arrive au bon moment pour faire pression sur l’État pour qu’il réalise les quatre nouvelles lignes de métro autour de la capitale dans le cadre du projet Grand Paris, pas encore totalement financé. Quand les Français changent leurs habitudes, les élus s’en rendent compte avec un peu de retard.

C’est la première fois que l’usage de la voiture baisse globalement en Île-de-France depuis des années 1970, alors que l’utilisation des transports en commun est en constante augmentation depuis les années 1990. On ne peut pas dire que les politiques aient anticipé ce retournement de tendance. Ça va se transformer en argument politique, notamment pour les élections municipales et régionales. Ces nouveaux usagers vont être au centre de toutes les attentions.