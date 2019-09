Faut-il rendre les transports en commun gratuits ?

publié le 11/09/2019 à 14:26

La ville de Niort a mis en place la gratuité des transports en commun en septembre 2017. Son maire, Jérôme Baloge, défend "un très bon bilan. Cela a été une révolution sociale et environnementale, une révolution sociale pour le pouvoir d'achat des Niortais, pour l'accès à la mobilité plus facile, sans tracas administratif, sans paiement, et un libre accès pour tous".

"Je ne suis pas sûr que toutes les collectivités puissent faire la gratuité des transports facilement, reconnait Jérôme Baloge. C'était le cas pour Niort car nous avions un niveau de recettes inférieur à 10 % du coût d'exploitation. Nous avions de la place dans nos bus, et un budget équilibré. On n'a pas forcément les moyens dans les villes de s'offrir un tramway. Mais on peut avoir une alternative à la mobilité en mettant la gratuité des bus."

"Il n'y a pas de dégradation, il y a plutôt de la convivialité, explique par ailleurs le maire de Niort. Il n'y a plus ce rapport contentieux avec le chauffeur quand on monte dans le bus, on n'a pas à se voir refuser l'accès quand on ne paye pas. On est dans une relation plus simple et plus libre".

Cette gratuité a été visiblement appréciée des Niortais. "On a fait le transport gratuit sur toute l'agglomération, rappelle le premier édile. Sur les grandes lignes principales, on va jusqu'à 140 % d'augmentation. Sur toute l'agglomération, on est à 30 %."