Métro du Grand Paris : objectif 2030 maintenu avec des retards

publié le 22/02/2018 à 16:48

Le futur métro du Grand Paris aura du retard. C'est le Premier ministre en personne qui l'a reconnu jeudi 22 février. Edouard Philippe a annoncé des retards importants sur certains tronçons de la future ligne, qui reliera Saint-Denis Pleyel à l'aéroport d'Orly via Paris. Mais il a néanmoins maintenu la date de 2030 comme objectif global.



Exprimant sa volonté de "rendre totalement irréversible" le projet, Edouard Philippe a souligné "la nécessité de le recaler, de lisser la réalisation de certains tronçons, de les prioriser, pour en assurer la réalisation dans des délais réalistes".



Le projet du Grand Paris Express est le fruit d'un compromis passé début 2011 entre l'Etat et la région Île-de-France, qui prévoit la construction de plus de 200 kilomètres de métro automatique destinés à faciliter les déplacements dans la banlieue parisienne.

Ce réseau comprend quatre nouvelles lignes, numérotées de 15 à 18, ainsi que des prolongements de la ligne 14. Il s'articule autour d'une ligne circulaire, sur laquelle se ramifient des branches vers les aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle, le pôle scientifique de Saclay et des communes sensibles de Seine-Saint-Denis (comme Clichy-sous-Bois et Montfermeil).

Le nouveau calendrier du Grand Paris Express

Pour 2024

- Ligne 14 prolongée au nord et au sud, de l'aéroport d'Orly à Saint-Denis Pleyel (inchangé par rapport au dernier calendrier officiel)

- Lignes 16 et 17, de Saint-Denis Pleyel au Bourget RER (inchangé)

- Ligne 16 : Le Bourget RER - Clichy-Montfermeil (inchangé)

- Ligne 17 : Le Bourget RER - Le Bourget Aéroport. Possible, sous réserve que cela soit "techniquement possible"

- Ligne 15 au sud, de Noisy-Champs à Pont de Sèvres (en travaux, deux ans de retard)



Pour 2027

- Ligne 18, d'Orly à Saclay (trois ans de retard)

- Ligne 17, du Bourget au Triangle de Gonesse (trois ans de retard)



Pour 2030

- Ligne 15 à l'ouest, au nord et à l'ouest, de Pont de Sèvres à Noisy-Champs via La Défense et Saint-Denis Pleyel: pas encore de calendrier précis compte tenu des difficultés techniques, mais des retards très importants (jusqu'à cinq ans)

- Ligne 16, de Clichy-Montfermeil à Noisy-Champs (six ans de retard)

- Ligne 17 du Triangle de Gonesse à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et au Mesnil Amelot (six ans de retard jusqu'à Roissy)

- Ligne 18, de Saclay à Versailles (inchangé)