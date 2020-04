et AFP

publié le 18/04/2020 à 22:05

Il avait diffusé plusieurs images de son passage à l'acte. Selon une source policière, le policier qui a tiré sur son voisin mardi 14 avril à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) alors qu'il était hors service avait posté des images le mettant en scène sur le réseau social Snapchat.

Vendredi 17 avril, ce jeune policier en poste au commissariat du XIIe arrondissement à Paris a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour "tentative de meurtre" par une juge d'instruction de Bobigny. Mardi vers 23h30, il avait blessé au niveau de l'abdomen ce voisin qui le menaçait avec un couteau.

Avant et après le tir, le fonctionnaire a posté plusieurs images sur le réseau social, a révélé Le Parisien. Sur une première photo, on voit le bas du corps du policier, pistolet rentré dans la ceinture de son jean. En légende : "Je me rends chez mon voisin d'en dessous qui fait du tapage. Il m'invite à descendre sale fils de pute. J'y vais."

Un deuxième cliché montre des taches de sang sur le sol. "J'ai tiré", dit le message. "La première image se voulait être une blague de potache, mais il a été rattrapé par la réalité", dit son avocat, Me Laurent-Franck Lienard. "Il a posté la deuxième photo pour que ses contacts sachent qu'il s'était passé quelque chose de grave, et qu'ils n'allaient plus avoir de ses nouvelles", poursuit-il.

Selon lui, "on est dans un cas d'école de légitime défense" : "Le voisin, connu pour des faits de violence, a chargé le policier, couteau à la main". "Ces images donnent un éclairage détestable de l'individu alors qu'il est aux antipodes", les témoins ont relaté "qu'il était très calme et très rigoureux."

Le contrôle judiciaire du policier a notamment été assorti d'une "interdiction de détenir ou porter une arme" et de l'obligation de résider dans un autre domicile que celui occupé au moment des faits. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du département.