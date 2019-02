Salon de l'agriculture 2019 : Macron appelle à "réinventer" la PAC

publié le 23/02/2019 à 09:32

Le chef de l’État est arrivé peu après 08h30 samedi 23 février au salon de l’agriculture à Paris. Devant quelque 500 jeunes, Emmanuel Macron s’est exprimé notamment sur la politique agricole commune (PAC) actuellement renégociée à Bruxelles. Un sujet crucial pour les agriculteurs à trois mois des élections européennes.



Emmanuel Macron a appelé à "réinventer" la politique agricole commune (PAC) afin d'assurer la "souveraineté alimentaire, environnementale et industrielle" du continent européen. "L'Europe agricole aujourd'hui est menacée de l'extérieur" et "de l'intérieur", a déclaré le président de la République, en appelant à l'unité et en soulignant que "sans la PAC, les consommateurs européens ne bénéficieraient pas d'une alimentation accessible et de qualité".

Emmanuel Macron a notamment insisté sur la nécessité de protéger les agriculteurs contre les aléas climatiques mais aussi les chutes soudaines de prix liées au marché. Il faut "une véritable stratégie de gestion des risques", a indiqué le chef de l'État, qui prône "une réserve de crise européenne" et "des mécanismes de régulation des filières plus performants", "une diversification des cultures" et "un accompagnement pour un changement des pratiques face au "réchauffement climatique".



Protéger les agriculteurs mais aussi les consommateurs

Le chef de l'État a également insisté sur la nécessaire protection des consommateurs. il faut conserver les" interdictions sur les produits importés qui ne respectent pas les standards européens" et créer une "force européenne pour lutter contre les fraudes" alors qu'un récent trafic de viande avariée a été mis au jour.



Emmanuel Macron a également évoqué l'agriculture biologique et insisté sur l'importance des agriculteurs dans la protection de l'environnement : "Les agriculteurs sont plus que personne attachés à la protection de la planète et de la biodiversité". "Une part significative de la prochaine PAC doit être consacrée à l’environnement", a également déclaré Emmanuel Macron.



Enfin, sur le glyphosate, le président de la République a répété sa volonté d'arrêter l'utilisation de ce pesticide accusé de causer des cancers d'ici 3 ans, contre 5 à l'échelle européenne."Nous pouvons y arriver", a-t-il insisté devant les agriculteurs rassemblés.