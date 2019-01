publié le 14/01/2019 à 17:25

Manger sain, local et avec du goût : voilà les grandes tendances de l'alimentation de demain. Monnaie courante aux États-Unis et au Japon, les fermes verticales high-tech commencent à éclore en France.



L'idée est de créer des lieux de production de fruits et légumes au plus près des centres urbains pour favoriser la rapidité de l’approvisionnement, la fraîcheur des produits et réduire l’empreinte écologique de cette production. Cette tendance permet l'émergence de nouveaux investisseurs dans l'univers de la foodtech, des start-up dont le personnel est composé de scientifiques, de data scientist, d’ingénieurs agronomes, loin des fermiers et paysans que nous connaissons.

Le grossiste Métro vient d’inaugurer le plus grand potager couvert urbain d’Europe dans son magasin de Nanterre. Un potager de 80m2 installé sur sept niveaux dans de grands frigos vitrés au cœur du magasin. Autre exemple avec les cooltainers de la start-up Agricool. Des fermes installées dans des containers de 35 m2 un peu partout dans Paris et même dans le désert à Dubaï.

Des fraises en hiver

À l'intérieur de chacun d’entre eux, 3.000 fraisiers qui voient la vie en rose sous les rayonnements ultraviolets. On leur fait croire qu'on est en été toute l'année, histoire d'augmenter leur rendement. Des fraises en hiver, des herbes qui poussent dans les allées des magasins, de quoi nous interroger sur l'agriculture du XXIe siècle.