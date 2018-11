publié le 01/11/2018 à 05:04

Une étude scientifique très sérieuse est parvenu à un constat très terre-à-terre : une vache produit un lait de meilleure qualité lorsqu'elle mange de l'herbe. Pour mener à bien ses travaux de recherche, l'Institut de l'élevage a suivi plus de 200 fermes. Et les résultats sont sans appel.



En France, des milliers de vaches ne voient malheureusement jamais la belle couleur verte d'un pâturage. Car ces dernières sont enfermées dans un bâtiment tout au long de l'année et nourries au foin et au maïs. D'autres ont plus de chance et peuvent se dégourdir les jambes dans les prés. Mais ces derniers mois, la sécheresse a limité les sorties des herbivores. Mais durant une année normale, elles sont souvent à l'extérieur et leur menu principal est constitué d'herbe.

L’Institut de l’élevage a analysé la situation de 218 exploitations laitières dans le Grand Ouest. Résultat : celles où les vaches mangent essentiellement de l'herbe produisent un lait de meilleure qualité, plus gras et par conséquent vendu plus cher (+6 centimes le litre). Les éleveurs qui choisissent l'herbe gagnent donc mieux leur vie que ceux qui nourrissent leur troupeau aux céréales.

La vache nourrie au maïs donne quant à elle un lait un peu moins cher. Certains consommateurs vont préférer le critère du prix, mais de plus en plus de personnes sont soucieuses du bien-être animal. Or, les éleveurs qui font sortir leurs vaches vous disent tous que lorsqu'arrive la belle saison, elles ont l'air bien plus heureuses dans les champs.