La vache blanche tachetée de gris ardoise tirant vers le bleu sera l'emblème de l'édition 2019 du Salon de l'agriculture qui se tiendra Porte de Versailles à Paris du 23 février au 3 mars. Malgré l'enthousiasme autour d'elle, Imminence ne semblait pas vouloir sortir du camion qui l'a transportée ce vendredi 22 février.



"C'est une grande fierté, une grande émotion, un gros stress", admet Gilles Druet, l'éleveur de la Bleue du Nord. "C'est un grand accomplissement de tout le travail qui est fait pour maintenir cette race-là" poursuit-il. Accompagné de sa femme, Isabelle et de l'aîné de ses enfants qui travaillent avec lui dans l'exploitation, l'agriculteur défendra la race mixte de la célèbre vache qui produit à la fois du lait et de la viande.

Égérie du Salon, Imminence sera la représentante d'une race qui a failli disparaître et qui ne compte aujourd'hui pas plus de 570 animaux. Elle fera concurrence aux centaines de milliers de Prim'Holstein et de charolaises qui peuplent les campagnes françaises. La Bleue du Nord misera sur son atout principal pour l'emporter : sa rusticité.

Caméras, photographes, visites : une arrivée en fanfare pour Imminence

À son arrivée à Paris, la vache de Gilles Druet a été emportée dans une nuée de caméras attirant la jalousie des ruminants et de leurs éleveurs arrivés avant elle. Après plusieurs minutes au cœur de l'attention médiatique, Imminence a pu rejoindre son box dans lequel elle restera une semaine. Bien allongée dans la paille, entourée d'un parterre de fleurs et de gazon, elle sortira chaque jour pour se dégourdir les pattes, confie Arnaud Lemoine, du Centre national des expositions et des concours agricoles.



"Chaque matin, elle sera lavée, brossée, elle aura un traitement de star" poursuit-il. Elle a dores et déjà reçu la visite d'un invité de marque, le Ministre de l'Agriculture en personne, Didier Guillaume. "Bienvenue à la famille et à Imminence" a-t-il lancé avant de prévenir : "On se voit demain matin (23 février), ici-même. Il y aura un peu plus de cohue".