Le Salon de l'agriculture se déroule du 23 février au 3 mars à la Porte de Versailles à Paris. Les animaux, les éleveurs, les stands, des centaines de milliers de visiteurs... pendant 10 jours, l'agriculture française sera mise en avant et au cœur de l'attention.



Invité de RTL, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, présente l’événement comme "une grande fête". "C'est la fête, c'est le rassemblement, c'est là où tout se passe. C'est là où toutes les agricultures de France sont réunies, les grosses comme les petites, celles de montagnes comme celles de plaines", explique-t-il.

Pourtant, les temps sont difficiles pour l'agriculture française. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à mettre fin à leurs jours. Didier Guillaume est conscient du problème du pouvoir d'achat et de leurs conditions de travail. "Aujourd'hui, il n'est plus possible que les agriculteurs gagnent si peu, que les agriculteurs soient pris en otage et qu'on leur dise 'Vous vendez vos produits à tel prix où tant pis vous ne le vendez pas.' [...] On ne peut plus continuer comme c'était le cas avant. Ce n'est plus possible", déclare le ministre de l'Agriculture sur RTL.

Selon lui, il faut que dans les "deux ans qui viennent, il n'y ait plus un agriculteur qui vendent ses produits en dessous du prix de revient". Sur le glyphosate, Didier Guillaume annonce que la France "va être le premier pays au monde" à s'en passer.