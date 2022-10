Le 7 novembre 1998 à l'Assemblée nationale, Jacques Chirac est président de la République et Roselyne Bachelot s’apprête à livrer un discours poignant et engagé en faveur des couples homosexuels et du Pacte civil de solidarité. Députée RPR du Maine-et-Loire et militante des droits de la femme, Roselyne Bachelot se tient alors seule face à ses collègues.

"Je tiens à répondre à cette question : le pacte de solidarité, a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles ? Eh bien oui, bien sûr ! Mais qui mieux que les homosexuels pouvaient, à partir d'une expérience de solitude, de rejet et de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société ?", prononce-t-elle devant un hémicycle conquis.

L’ancienne députée raconte dans Jour J, l’émotion présente lors de son discours. "Ce qui est important, c’est que cette émotion a été partagée, dans l’hémicycle, avec des députés qui m’ont dit qu’ils avaient pleuré. Un député de mon camp m’a dit : 'Je me suis toujours demandé pourquoi j’étais là, et ce soir-là, j’ai compris'", explique Roselyne Bachelot.

Il m’est arrivé après ce discours, une chose qui n’est peut-être jamais arrivée à un député de sa vie Roselyne Bachelot

Roselyne Bachelot se souvient aussi d’une rencontre dans le métro qui l’a bouleversée et qu'elle n'est pas prête d'oublier. "Il m’est arrivé après ce discours, une chose qui n’est peut-être jamais arrivée à un député de sa vie. J’étais sur le quai de la station de métro Invalides, tout d’un coup, il y a un monsieur d’un certain âge qui s’est arrêté devant moi et qui m’a récité mon discours, par cœur, c’était incroyable", confie-t-elle, très émue.

Ce combat contre l'homophobie, elle le portait depuis plusieurs années, "à un moment où même la gauche ne pensait pas à cette solution", précise l’ancienne députée. Mobilisée en faveur des couples homosexuels, Roselyne Bachelot décrit le contexte de l’époque. "Il y a un état de souffrance et de déshérence dans les couples homosexuels. Déjà parce qu’ils sont rejetés, ils sont stigmatisés, et il faut reprendre les critiques de l’époque, on parle de les faire traiter par des vétérinaires, on les traite comme des animaux", explique-t-elle.

"Il faut aussi se rendre compte de la souffrance à la mort d’un conjoint, qui n’a pas le droit d’assister aux obsèques, qui est rejeté de l’appartement dans lequel il vivait, c’est terrible ce qui se passe, et moi, la lutte contre les discriminations, c’est le combat de ma vie", conclut Roselyne Bachelot.

