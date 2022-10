Roselyne Bachelot défend Agnès Buzyn face à "l'incroyable dureté de la fonction politique"

Roselyne Bachelot et Tugdual Denis sont les invités de On refait le Monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbemont

L'ancienne ministre de la Santé, décriée pour avoir quitté son poste en pleine flambée de Covid-19, estime qu'elle n'a pas été assez entendue par Emmanuel Macron et le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe. Agnès Buzyn, mise en examen il y a un an pour "mise en danger de la vie d'autrui", s'est exprimée dans les colonnes du Monde ce mardi 25 octobre.

L'ex-ministre tient à faire savoir qu'elle a bien alerté le Président de la République et le chef du gouvernement, dans l'indifférence générale car "tout le monde s'en foutait", a-t-elle assuré. D'après son journal de bord, rédigé lors des événements et consulté par Le Monde, Agnès Buzyn aurait indiqué, dès le 11 janvier 2020 - deux mois avant le premier confinement - qu'une nouvelle pandémie sévissait en Chine, sans avoir de retour de la part du chef de l'État et d'Édouard Philippe.

Invitée à réagir aux confidences de son ancienne consœur, l'ex-ministre de la Santé Roselyne Bachelot a souhaité "contextualiser" les faits évoqués sur RTL. "Il y a une incroyable dureté de la fonction politique", a-t-elle tenu à rappeler. "Un certain nombre de personnes de la société civile n'imaginent absolument pas ce que c'est que d'exercer [...] une fonction ministérielle en période de crise".

Et de rappeler : "Ce n'est pas parce que vous êtes un grand médecin respecté que vous êtes formé à affronter la chose politique [...] et la dureté de l'opinion publique". Roselyne Bachelot a également étrillé les prises de parole hasardeuses de début de crise, et ceux "qui se vautrent dans la lucidité à posteriori". Outrée par la mise en examen d'Agnès Buzyn, l'ex-ministre de la Culture a fait part de son incrédulité : "Qu'elle se soit dit 'les Français, je vais les tuer !', mais ça tient pas la route un instant", a-t-elle souligné.

