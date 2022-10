Roselyne Bachelot : son expérience paranormale à l'Assemblée Nationale

Quelle est leur légende préférée, le film d'horreur qui les a le plus marqués ou l'expérience la plus effrayante qu'ils ont vécue ? À l'occasion d'Halloween, les Grosses Têtes se confient au micro de Thibaud Chaboche. Et parmi les sociétaires, certains ont réellement vécu des expériences paranormales.

Alors que Steevy Boulay est certain d'avoir croisé la fameuse "dame blanche" et que Julie Leclerc se souvient encore de ses séances de spiritisme, l'ancienne Ministre Roselyne Bachelot, elle, raconte avoir eu une hallucination à l'Assemblée Nationale. Élue jeune députée, elle demanda à pouvoir entrer seule dans l'hémicycle. Et c'est là qu'elle a vécu la seule expérience paranormale de sa vie : "Je m'assieds et je revois le tribunal nazi, au cœur même de cette salle mythique."

Dès juin 1940, le Palais Bourbon a en effet été investi par les troupes allemandes et une partie de l'administration nazie s'y est installée. L'hémicycle fut utilisé une quinzaine de fois pour des discours et en mars 1942, trois procès de jeunes résistants français y ont eu lieu. Ils ont été condamnés puis exécutés quelques jours plus tard au mont Valérien.

"J'en ai rencontré des connards, mais certainement pas des nazis !"

Une vision qui d'après l'ex-Ministre a continué pendant quelques temps : "Ça veut dire que quand tu as vu les ministres entrer, ils avaient des petites moustaches ?", ironise son compère, l'humoriste Jérémy Ferrari. "J'en ai rencontré des connards, mais certainement pas des nazis !", rétorque Roselyne Bachelot.

Jérémy Ferrari aussi a vécu des expériences paranormales dans sa jeunesse, en s'essayant au spiritisme : "J'ai connu les repas de famille où l'on met tous un doigt sur le verre, il bouge et ça indique des lettres. Je n'y ai jamais vraiment cru mais je l'ai vécu."

