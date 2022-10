Yannick Noah annonce sur RTL que le public le verra "bientôt" au théâtre

Au micro de Flavie Flament dans Jour J, Yannick Noah se confie sur son passé et ses projets à venir.

Après avoir gagné Roland-Garros et rempli le stade de France en 2010, le chanteur et tennisman s'est trouvé un nouveau rêve, devenir comédien. "Le mois prochain", on le verra au théâtre "avec un petit rôle". "On me propose des choses qui me ressemblent trop, j’aimerai un jour et j’en rêve d’avoir un rôle d'ordure, de violent, et ça, je le ferais. Pas cette fois-ci, mais ça viendra", annonce l'artiste.

Passionné de tennis, Yannick Noah a sacrifié une partie de sa vie pour accomplir son rêve d’enfant, gagner Roland-Garros. "J’ai laissé toute mon adolescence, j’ai laissé ma famille, j’ai laissé les boums, mais ça valait la peine. […] Un jour, j’atteins mon Graal, à 23 ans. Papa quand il a sauté sur le court, ce n’était pas juste 'bravo Yan', c’était, on a tout sacrifié pour ce moment'. Et quand ce moment est passé, le lendemain, c’était le début d’une grande déprime, qui a duré des mois parce que je n’avais plus de rêve", explique-t-il dans Jour J.

Mais, en réalisant son rêve, le champion commence à s'inquiéter pour le futur de sa carrière. "J’aimais tellement le tennis, j’aimais tellement cette vie, j’ai tellement rêvé de cette vie môme […] J’avais 23 ans, donc retrouver un rêve aussi puissant ça a pris du temps […] Je me suis dit : ‘Tout ça n’a plus vraiment de sens, je vais continuer à jouer bien sûr, mais il y a autre chose’ et j’ai rencontré Cécilia, on s’est marié très rapidement et on a eu des enfants", raconte le chanteur.

Dire je t'aime, ce n’était pas naturel pour moi Yannick Noah

Marié et père de famille, Yannick Noah a eu du mal à exprimer ses sentiments. "Ça m’a pris du temps (...) parce qu’il fallait être 'tough' pour jouer. Ce n'était pas ma nature première (de dire ses sentiments, ndlr), mais il a fallu que je développe, que je travaille ça. Puis il y a eu mes enfants et j’ai senti la force de pouvoir dire je t’aime. Ça a commencé par mes enfants et puis après quand j’ai senti la puissance de ce mot, j’ai pu le dire à d’autres personnes et ce n’était pas naturel pour moi. Quand une femme me disait, je t’aime, je me disais : 'Mais qu’est-ce qu’elle me veut celle-là?'. C’était flippant", reconnaît Yannick Noah.

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info