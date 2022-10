La polémique n'en fini plus de gonfler, mais les salariés grévistes de TotalEnergies ont trouvé en Roselyne Bachelot une alliée. Confronté à la grève de ses salariés depuis la fin du mois de septembre, le groupe pétrolier français a déclaré, dans un communiqué, que dans les raffineries, les employés touchaient, toutes primes confondues, environ 5.000 euros brut par mois. Une affirmation contestée par les syndicats, mais qui a vivement fait réagir le polémiste Laurent Alexandre, qui a dès lors qualifié le mouvement social de "grève de nanti".

Pour l'ancienne ministre du Travail, cet argument est "misérable". "Ce n'est pas parce que l'on gagne bien sa vie que l'on n'a pas le droit de faire grève", défend Roselyne Bachelot, au micro de RTL, qualifiant le terme de "Nanti" "d'exagéré". Et ce, même si "ce sont effectivement des salariés qui gagnent bien leur vie, qui ne travaillent que 32 heures par semaine et qui prennent leur retraite avec trois ans de bonification". "On ne va pas reprocher à des gens de bien gagner leur vie", fustige-t-elle. "Les salariés ont le droit de faire grève."

Roselyne Bachelot en a profité au passage pour lancer une petite pique politique, assurant qu'il était "assez étonnant de voir que des gens de droite utilisent cet argument" qu'elle qualifie de "néfaste".

