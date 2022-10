André Manoukian révèle les coulisses de sa collaboration avec Janet Jackson

Le rencontrer mets des couleurs aux joues, le célèbre pianiste français d’origine arménienne André Manoukian s’est confié au micro de Flavie Flament dans Jour J.

De Charles Aznavour à Janet Jackson, le pianiste et compositeur a accompagné les plus grands. Lorsqu'il a collaboré avec Janet Jackson, l’idée n’était pas de lui, tient-il à préciser dans Jour J. Il a dû traduire sa chanson Again en français, extrait de l'album Janet sorti en 1993.



"C’était l’époque de son album qui cartonnait dans le monde entier, il était numéro un partout, sauf en France, où elle était numéro cinq. Son manager a appelé, il ne savait tellement plus quoi faire qu’il m’a dit : 'Bon, on va essayer de la faire chanter en français'", se souvient André Manoukian dans Jour J.

"C’est moi qui m’y suis collé, je suis allée à Los Angeles et franchement, elle a galéré pendant 5 heures en phonétique. À la fin, elle me dit : ‘André, est-ce que les Français vont rire quand ils vont m’entendre ?’. Moi, je lui ai dit : ‘Non'. Elle m’a dit ‘Tu promets ?' et je lui ai dit ‘Je promets’. Je suis rentré, les mecs (du studio, ndlr) m’ont dit : 'C’est le plus beau fou rire qu’on ait jamais eu'", raconte le pianiste en rigolant.

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info