Retraites : pourquoi l'exécutif pointe du doigt LFI pour les violences

Le ministère de l'Intérieur craint de nouvelles violences en marge de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 28 mars. Emmanuel Macron accuse la France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon de vouloir saper les institutions, de vouloir délégitimer l'ordre raisonnable. Le leader insoumis fait de la politique dans toutes ces histoires, la politique du pire pour beaucoup.

Emmanuel Macron a décidé, tardivement, de répliquer avec, là aussi, de la politique. Dans une période de crise, il faut désigner ses adversaires et chercher quelques alliés. Pour les alliés, le chef de l'État tend la main aux syndicats. Il a chargé sa Première ministre d'aller voir si, à gauche comme à droite, elle pouvait trouver les quelques voix manquantes pour continuer de gouverner.

Dans cette initiative politique, l'adversaire politique s'appelle donc Jean-Luc Mélenchon, accusé de souffler sur les braises pour ourdir contre la République. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, l'a très clairement dit à la sortie du Conseil des ministres. "Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont graves. Son projet politique sous-jacent est mortifère pour la stabilité de nos institutions et pour notre pays, c'est grave. Jean-Luc Mélenchon ne peut ignorer que des gens sont venus, non pas pour protéger des bassines, non pas pour le projet de loi des retraites, mais pour tenter de saper l'autorité de l'institution", a déclaré Olivier Véran.

Mélenchon renvoie les accusations à Macron

Le leader de la France insoumise a été formé chez les trotskistes, tendance lambertiste. Dans cette mouvance, il faut infiltrer et déstabiliser le pouvoir pour arriver à ses fins politiques. Jean-Luc Mélenchon a théorisé depuis longtemps "le bruit et la fureur", l'idée que le chaos était le point de départ de toute révolution. "Nous avons absolument que la censure populaire s'exprime encore avec force. Que soit bloqué tout ce qui peut l'être. Nous ne croyons que des institutions à vocation autoritaire, comme celles que nous avons, soient conformes à ce qui conviendrait à la France aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous sommes de longue main partisans de la VIe République, qui serait mise au point par une constituante et non pas par la violence", expliquait-il au micro de RTL lundi.

Jean-Luc Mélenchon, avec son habilité oratoire, renvoie toujours l'origine des violences à Emmanuel Macron. Selon le calcul politique du chef de l'État, les Français sont opposés aux violences et ne suivront pas le leader insoumis. Il souhaite que l'envie d'un retour à l'ordre soit plus fort à un moment que la réforme des retraites. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Selon le dernier sondage BVA pour RTL, 70% des Français se disent inquiets devant les violences, mais autant de Français ne veulent toujours pas de la réforme des retraites.

C'est Emmanuel Macron qui pâtit de la situation. Sa côte de confiance baisse encore et s'approche de son niveau de l'époque des gilets jaunes. Selon le sondage, 21% des Français disent comprendre les violences.

