ÉDITO - Comment Emmanuel Macron compte-t-il sortir de la nasse ?

10e journée de manifestation, ce mardi 28 mars, contre la réforme des retraites. Le conflit ne faiblit pas. Emmanuel Macron a réuni les membres de la majorité à l'Elysée. Comment compte-t-il sortir de la nasse ?

En enjambant encore une fois cette période de crise. Il reste quelques jours, peut être une ou deux semaines avant la décision du Conseil constitutionnel. Et puis en profitant de ce moment pour essayer de renouer avec les syndicats sur les réformes d'après.

On sait par exemple que le gouvernement est à la manœuvre aussi sur la loi sur le partage de la valeur. On en entend beaucoup parler en ce moment, c'est-à-dire comment les entreprises, notamment de moins de 50 salariés, peuvent verser un intéressement, de la participation ou bien abonder un plan d'épargne entreprise, c'est-à-dire donner du pouvoir d'achat aux salariés.



Macron vise Mélenchon

Ca vient d'un accord entre les partenaires sociaux qui doit être maintenant retranscrit dans la loi. En toute logique, les syndicats ne peuvent pas refuser de participer à ce type de négociation. C'est là que ce qu'a choisi le Président, qui considère non pas que la réforme des retraites n'est plus d'actualité, mais qu'elle suit, comme il dit, son chemin démocratique.

Il n'est donc pas question de la "mettre en pause", comme le lui suggère Laurent Berger, de la CFDT, pour faire baisser la tension dans le pays. Ces tensions et la violence, c'est un moment de préoccupation pour le gouvernement. Mais pour Emmanuel Macron, le responsable de l'escalade de la provocation a un nom : c'est Jean-Luc Mélenchon ses amis de la France insoumise.



Un combat entre ceux qui sont dans les clous et ceux qui sont hors des clous

Ces responsables politiques ont d'abord surfé sur l'illégitimité de la loi, ont mené la charge au sein de l'Assemblée et qui aujourd'hui ne condamnent pas les violences et qui pensent même y trouver un débouché politique puisque le but est de faire tomber la Ve République.

Tout ça n'est pas faux. Chez les lambertistes, la branche du trotskisme à laquelle a appartenu Jean-Luc Mélenchon, on est décomplexé vis-à-vis de la violence. Mais dire ça permet aussi au chef de l'Etat de s'exonérer un peu vite de sa méthode, des errements, des contradictions qui ont émaillé l'examen de la réforme des retraites.

En tout cas, le combat politique que le président tente d'instaurer, c'est un combat entre ceux qui cherchent à provoquer une crise de régime et ceux qui défendent la démocratie représentative. Entre ceux qui sont dans les clous et ceux qui sont hors des clous.



Une impasse politique

Il y a une impasse politique. Cette impasse, Edouard Philippe l'a pointée, ce week-end. Il n'y a plus deux camps qui s'opposent. Il y a désormais trois camps avec deux extrêmes, à gauche et au Rassemblement national et un centre, centre droit.



C'est cette configuration à trois qui engendre des blocages et qui rend compliqué la tâche de gouverner. C'est pour ça que le président Macron insiste auprès de ses troupes pour aller chercher des bonnes volontés, pour élargir la majorité. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne se bousculent pas au portillon.



Il y a un point de fixation sur la personnalité d'Emmanuel Macron, comme tous les présidents avant lui. Mais cela vient amplifier la crise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la visite prévue à Toulon n'est plus à l'ordre du jour. Le président ne peut pas se déplacer sereinement en France actuellement.



Repartir sur le terrain, c'est pourtant ce qu'il avait fait après les "gilets jaunes" avec le grand débat. Le problème, c'est que tout ça est usé et la parole du président comme du gouvernement est inaudible.

