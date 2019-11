Retraites : "La parole présidentielle peut sauver la réforme", estime Domenach

publié le 29/11/2019 à 10:14

Le 5 décembre et la grande grève contre la réforme des retraites approchent. Nicolas Domenach et Geoffroy Lejeune s'accordent sur le manque de lisibilité de la réforme : "On a réactivé une angoisse latente", estime Domenach, tandis que Lejeune pointe du doigt"une réforme confuse".

Le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelle explique avoir vu le Premier ministre Édouard Philippe "déterminé" sur "la disparition des régimes spéciaux". "Ce qui m'inquiète, c'est plutôt quand : ce n'est pas pareil de faire une réforme effective maintenant ou en 2040." Nicolas Domenach, du Nouveau Magazine littéraire, "ne comprend pas pourquoi le gouvernement n'axe pas sa communication autour des 1.000 euros de retraite minimum instaurés par la réforme". L'accent sur la disparition des régimes spéciaux "se conjugue à l'injustice ressentie au début du quinquennat, alors que le gouvernement a remis les syndicats en jeu" par son attitude.

Nicolas Domenach estime tout de même que la parole présidentielle peut "sauver la réforme". L'opinion n'est pas partagée pas Geoffroy Lejeune : "Son discours n'a aucune prise sur les grévistes", soulignant "la multitude des foyers de contestation : agriculteurs, policiers, pompiers, hôpital".