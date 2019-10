publié le 28/10/2019 à 08:01

"Rien ne nous fera reculer de manière générale sur la transformation du pays". Bruno Le Maire estime que les Français ont élu Emmanuel Macron pour cela et défend la réforme des retraites. "Il vaut mieux en politique respecter le mandat que nous ont donné les Français", explique-t-il à l'antenne de RTL ce lundi 28 octobre.

Selon le ministre de l'Economie, "l'intérêt des Français, c'est qu'il y ait une réforme qui soit mise en place (...) Rien ne justifie le maintien de ces régimes spéciaux. Discutons de tout cela. Ils ne sont plus défendables".

Concernant la grève illimitée annoncée le 5 décembre prochain, Bruno Le Maire "reconnaît que certains se sont engagés dans leur métier avec un contrat social. Regardons comment on peut sortir de cette situation". Le ministre prône ainsi "davantage" le "dialogue que dans le conflit".

Une position impulsée par le président de la République. Dans un entretien exclusif, Emmanuel Macron explique sur RTL : "J’entends les protestations (...) mais il ne faut pas que nos compatriotes qui travaillent dans des services essentiels considèrent que leur mobilisation soit de nature à bloquer des familles ou des travailleurs et moi je les appelle au calme et à la responsabilité". Selon le président de la République, la réforme des retraites "est une réforme très dure (...) mais je n’aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. Peut-être que ça me rendra impopulaire mais si je ne le faisais pas, d'abord je ne respecterai pas une promesse que j'ai faite à nos concitoyens, et je ne serai pas au rendez-vous de ce dont notre pays a besoin".