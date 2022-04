Résultats présidentielle à Dijon : Macron en tête avec 30 % des suffrages

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Dijon et son agglomération élisent par alternance la droite, puis la gauche. Traditionnellement à droite, la ville bascule à gauche en mai 1968. En 1981, si François Mitterrand remporte l'élection présidentielle, il n'as que peu d'électeurs à Dijon et la grande majorité des communes rurales de la Côte-d'Or sont dominées par la droite. Mais depuis 1971, la ville n'a élu que des maires de gauche.

Le président sortant arrive en tête à l'issue de ce premier tour avec 30,01% des suffrages exprimés. Jean-Luc Mélenchon se place en deuxième position (27,07%), suivi de Marine Le Pen (15,11%). Viennent ensuite Éric Zemmour (7,49%), Yannick Jadot (6,40%), Valérie Pécresse (4,83%), Anne Hidalgo (2,16%), Fabien Roussel (1,92%), Jean Lassalle (1,88%), Nicolas Dupont-Aignan (1,70%), Philippe Poutou (0,85%) et Nathalie Arthaud (0,58%).

En 2017, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête au second tour avec 75,95% des voix. L'actuel président est également arrivé en tête des suffrages au premier tour et a convaincu 27,31% des votants, suivi de Jean-Luc Mélenchon (21,89%) et de François Fillon (20,91%). Marine Le Pen est arrivée quatrième avec 14,52% des voix.

Plus récemment, aux municipales, Dijon a élu François Rebsamen, tête de liste du Parti Socialiste et en poste depuis 2001.