Présidentielle 2022 : jusqu’où ira Jean-Luc Mélenchon ?

D'après notre dernier sondage BVA pour RTL et Orange, Jean-Luc Mélenchon est crédité de 12,5%. Le candidat de la France Insoumise a donc gagné 1 point en seulement une semaine. Un petit rebond en sa faveur qui permet à Jean-Luc Mélenchon de s'insérer dans les candidats "qualifiables au second tour". Un scénario déjà vécu par le candidat à l'élection présidentielle de 2017.

Cette année encore, Jean-Luc Mélenchon a réussi à incarner le symbole du "vote utile" pour les sympathisants de gauche. C'est aujourd'hui sa candidature qui semble être la mieux placée pour que la gauche pèse sur le débat politique. Longtemps autour des 10 % d'intentions de vote, il atteint aujourd'hui les 12 % devant la candidate des Républicains Valérie Pécresse.

Lors de son meeting du mercredi 9 mars, Jean-Luc Mélenchon s'est réjoui du "simple fait que les gens se disent "oui c'est possible que Mélenchon soit au deuxième tour" ". En effet, Jean-Luc Mélenchon a rejoint le peloton des candidats qui sont à quelques points de Marine Le Pen. Mais il y a quelques éléments qui pourraient freiner sa course.

Son combat pour la fin de la Vème République

Directrice de BVA Opinion, Adélaïde Zulfikarpasic confie à RTL que Jean-Luc Mélenchon bénéficie d'un socle d'électeurs "relativement robuste". Ainsi 2/3 des électeurs ayant voté pour lui en 2017 prévoient à nouveau de voter pour lui. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon saluent l'audace du candidat de réussir à se distinguer des autres programmes. Mais cette radicalité peut parfois faire peur.

Une des mesures phares de Jean-Luc Mélenchon est la création d'une VIe République. Dans son programme "L'avenir en commun", on peut lire dès le début la proposition de convoquer une assemblée constituante pour écrire une nouvelle constitution et dépasser ainsi celle de la Ve République actuellement en vigueur. Une mesure qui peut aussi effrayer "les électeurs volatils", selon Adélaïde Zulfikarpasic.

Son précédent rapprochement envers la Russie

Récemment, Jean-Luc Mélenchon s'est aussi attiré les foudres pour ses propos tenus sur Vladimir Poutine. Si l'entourage du candidat minimise ses attaques, le candidat de la France Insoumise semble bien handicapé.

En 2016, Jean-Luc Mélenchon disait alors que Poutine allait "régler le problème" en Syrie. En décembre dernier encore, il assurait que "la Russie n’est pas un ennemi mais un partenaire". Sur les réseaux sociaux, l'équipe de campagne de Valérie Pécresse cible particulièrement le candidat dans une vidéo. Prônant un non-alignement avec les États-Unis, Jean-Luc Mélenchon a été largement bienveillant avec la Russie.

La stratégie du vote utile ne sera pas obligatoirement efficace

Jean-Luc Mélenchon espère récupérer des votes suite au désistement de Christiane Taubira et aux déçus de Yannick Jadot. "S'il additionne les électeurs du PS et les électeurs de EELV, il arrive à une convergence des socles électoraux. Mais ce n'est pas certain que ça lui suffise" analyse la directrice de BVA Opinion. Le ticket d'entrée de Jean-Luc Mélenchon au second tour est donc probable, mais reste complexe lorsque l'on regarde les chiffres.



Par ailleurs, Adélaïde Zulfikarpasic ajoute que la distance prise par Emmanuel Macron dans les sondages pourrait inciter les électeurs à délaisser le vote utile. "Les partisans peuvent se faire plaisir en faisant un vrai vote de soutien", évoque la directrice de BVA Opinion. Selon elle, les électeurs vont se retrouver dans un dilemme entre la possibilité de "faire peser la gauche" ou de voter "strictement pour mes idées".