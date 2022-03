C'est l'une des mesures les plus concrètes du candidat Macron. En lice pour un second mandat à la tête de l'État, le président de la République a rappelé ce jeudi 17 mars à l'occasion d'une conférence de presse dédiée à la présentation de son programme pour l'élection qu'il souhaitait tripler le plafond de la prime qui porte son nom, la fameuse "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat", instaurée en 2020 après la séquence des "gilets jaunes" pour apporter un complément de salaire aux Français les plus modestes.

Exonérée d'impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale, cette prime est versée par les entreprises sur la base du volontariat à leurs salariés dont la rémunération est inférieure à un certain seuil équivalent à environ trois fois le Smic. Elle ne peut dépasser le montant de 1.000 euros mais les entreprises disposant d'un accord d'intéressement peuvent l'abonder jusqu'à 2.000 euros. Environ 4 millions de Français en ont profité l'année passée pour un montant moyen de 506 euros.

S'il est réélu le 24 avril prochain, Emmanuel Macron s'est engagé à tripler le plafond de ce versement pour le porter à 3.000 euros. Selon les éléments qui ont été évoqués lors de sa première prise de parole de campagne à Poissy début Mars, le montant pourrait même s'élever jusqu'à 6.000 euros via un accord d'intéressement de l'employeur.

Ce dispositif a aussi fait l'objet d'une promesse de campagne du candidat Zemmour qui a proposé de permettre aux entreprises de verser un montant pouvant atteindre jusqu'à trois mois de salaire net par an s'il est élu président fin avril et de les laisser choisir à quels salariés l'accorder, sans plafond salarial requis.